suicidio assistito una legge per niente urgente

La libertà è una bella cosa, anche la libertà di suicidarsi, se proprio non se ne vuole o può farne a meno. È libertà, però, se a deciderlo è il candidato, non se la decisione venisse monopolizzata da altri, per esempio da un comitato etico. E nel nostro paese si sa come funzionano i comitati: un rappresentante della maggioranza di governo, uno dell’opposizione, uno ciascuno per tutti i partiti e uno ciascuno rappresentanti della chiesa, o delle chiese, dei medici, degli strizzacervelli, delle onlus caritatevoli, del servizio sanitario nazionale e chissà chi altro. Per arrivare a un accordo tra le tante preziose voci che ne fanno parte ci vuole tempo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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