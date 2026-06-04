Il vento di maestrale ha causato ingenti danni nel Sud Sardegna, danneggiando scuole e case. I soccorritori sono intervenuti per mettere in sicurezza l’Istituto Duca degli Abruzzi, ma i dettagli dell’intervento non sono stati specificati. Le aziende commerciali di Sestu sono state protette dal fuoco grazie a misure di prevenzione adottate sul territorio. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o evacuazioni.

Come hanno fatto i soccorritori a salvare l'Istituto Duca degli Abruzzi?. Quali misure hanno protetto le aziende commerciali di Sestu dal fuoco?. Perché l'intervento dell'elicottero da Pula è fondamentale per Monastir?. Chi sta gestendo i focolai simultanei tra il Sulcis e Cagliari?.? In Breve Evacuati studenti dell'Istituto Duca degli Abruzzi a Elmas per fumo denso.. Una donna intossicata dal fumo soccorsa a Capitana, Quartu Sant'Elena.. Linee di difesa create a Sestu per proteggere aziende e attività commerciali.. Elicottero da Pula operativo per contenere roghi a Ortu Sa Canna, Monastir.. Il maestrale divora il Sud Sardegna: incendi e fiamme minacciano case e scuole tra Cagliari e il Sulcis. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sud Sardegna: il maestrale scatena l’inferno tra scuole e case

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