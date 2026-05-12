Nella parte settentrionale della Sardegna, il vento di Maestrale porta condizioni di mare agitato e possibilità di piogge. Le temperature tra Sassari e la Gallura subiranno variazioni a partire da mercoledì. Nel fine settimana, alcune zone dell’entroterra potrebbero essere interessate da temporali intensi. Le previsioni indicano un cambiamento meteorologico che coinvolge diverse aree dell’isola, con dettagli ancora da confermare nei prossimi aggiornamenti.

? Punti chiave Come cambieranno le temperature tra Sassari e la Gallura da mercoledì?. Quali zone dell'entroterra rischiano i temporali più violenti nel fine settimana?. Dove colpiranno con più forza le raffiche di vento fino a 50kmh?. Quando diventerà pericoloso navigare verso l'Arcipelago de La Maddalena?.? In Breve Probabilità piogge oltre l'80% tra mercoledì e giovedì a Sassari e Gallura.. Raffica di maestrale fino a 50 kmh previste sulla costa settentrionale.. Temperature massime sotto i 20°C nel comparto sassarese con piogge collinari.. Rischio mare mosso nelle Bocche di Bonifacio e nell'Arcipelago de La Maddalena.. Il 12 maggio 2026 si apre con un cielo sereno su Sassari e Olbia, ma una perturbazione atlantica minaccia di cambiare drasticamente le condizioni meteo tra mercoledì e giovedì.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna del Nord: arriva il Maestrale, rischio piogge e mare agitato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Allerta meteo in Sardegna: vento forte e mareggiate

Notizie correlate

Sardegna, temporali e mare mosso: arriva il maltempo pomeridianoLe condizioni meteorologiche previste per questo mercoledì 15 aprile 2026 vedono la Sardegna interessata da una fase di instabilità che colpirà...

Meteo, allerta Nord: arriva il fronte europeo con grandine e piogge? Cosa sapere Fronte dal Nord Europa atteso in Lombardia e Piemonte mercoledì 29 aprile.

Argomenti più discussi: Nord Sardegna: 12 spiagge da sogno da visitare nel 2026, tra regole e consigli; Turismo e voli: il Nord Sardegna rafforza la presenza sui mercati esteri; Monumenti Aperti attraversa la Sardegna: da Alghero a Stintino, 95 tesori da scoprire; Il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna presenta agli utenti il nuovo portale telematico consortile e il nuovo sistema di riscossione.

Tre giorni nel nord-ovest della Sardegna con i sovversivi vignaioli di Vinos. Non voglio liquidare questa enorme umanità con una carrellata di foto, serve il giusto tempo per farne testimonianza e (spero) ispirazione per come vivere il mondo. Un privilegio raro, x.com

Pesca nel nord della Sardegna reddit