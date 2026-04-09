Diciassette anni dopo il terremoto che ha colpito l’Aquila, il 77% delle case private sono state ricostruite, mentre i lavori per le scuole e le strutture pubbliche sono ancora al 50%. La differenza tra le due categorie evidenzia una disparità nei tempi di ricostruzione, con le abitazioni che hanno visto un avanzamento più rapido rispetto agli edifici pubblici. La situazione resta in sospeso, con molte opere ancora da completare.

A diciassette anni dal sisma che ha colpito il cratere aquilano, la ricostruzione privata ha raggiunto il 77% dei completamenti, mentre le opere pubbliche e scolastiche sono ferme al 50%. Il bilancio del 6 aprile 2009 evidenzia una profonda spaccatura tra i 57 Comuni coinvolti, dove lo spopolamento e la marginalità economica continuano a segnare il territorio nonostante gli sforzi per il recupero. Durante un incontro tenutosi presso la sede della Cgil dell’Aquila, è emersa la necessità di superare una gestione frammentata che sembra aver privilegiato interessi particolari rispetto alla coesione sociale. La discussione ha riportato alla luce come le dinamiche post-sisma abbiano creato un divario tra i centri storici e le zone periferiche, lasciando molti servizi in condizioni di precarietà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terremoto L’Aquila: il divario tra case private e scuole ferme

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