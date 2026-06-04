Una sala piena di giovani ha accolto questa pomeriggio la presentazione del saggio “Indomita” di Domenico Pennone alla Feltrinelli. L’evento ha visto un pubblico entusiasta e molto partecipativo, con numerosi studenti e giovani tra i presenti. La sala era affollata e l’atmosfera calorosa, con una forte presenza di pubblico interessato e coinvolto nella discussione.

Memoria, partecipazione e cittadinanza attiva. Una sala gremita, un pubblico partecipe e, soprattutto, una calorosa presenza di molti giovani hanno fatto da cornice questo pomeriggio alla presentazione del saggio “Indomita. Le Quattro Giornate di Napoli ” di Domenico Pennone, svoltasi nella prestigiosa sede della libreria La Feltrinelli in Piazza dei Martiri. L’evento ha visto la partecipazione attiva dei ragazzi della Web TV delle scuole superiori napoletane. Prima dell’inizio dell’incontro, i giovani reporter hanno intervistato l’autore e i relatori, ponendo domande sul legame tra memoria storica e cittadinanza digitale, per un servizio speciale che sarà trasmesso nei prossimi giorni sui loro canali scolastici. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Successo alla Feltrinelli per “Indomita” di Domenico Pennone: una sala gremita e con molti giovani

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