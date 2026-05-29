Alla Feltrinelli di Napoli si è svolta la presentazione del libro di Domenico Pennone intitolato “Indomita”. Il testo ripercorre la storia della città durante la Resistenza europea, collegando memoria e identità civile. La narrazione si concentra sugli eventi e le figure di Napoli che si sono opposte al fascismo, sottolineando il ruolo della città nel movimento di resistenza. La presentazione ha attirato un pubblico interessato alla storia locale e alle vicende della lotta partigiana.

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© Lifeandnews.it - “Indomita”, la Napoli che si ribellò: alla Feltrinelli la presentazione del libro di Domenico Pennone

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