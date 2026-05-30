Alla Chiesa di San Giovanni e Paolo a Napoli, si è tenuta la presentazione del nuovo singolo di Rosa Chiodo, intitolato “È colpa mia”. La sala era piena di persone che hanno assistito all’evento, che ha visto l’artista presentare il brano, ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera semplice e raccolta.

NAPOLI – Si è svolta presso la Chiesa di San Giovanniello a Napoli, la presentazione del nuovo singolo di Rosa Chiodo, “È colpa mia”, disponibile su tutte le piattaforme. La sala, piena in ogni ordine di posti, ha fatto da cornice a un incontro intenso, tra parole, musica e ricordi. A caratterizzare l’evento una breve esibizione live della cantautrice partenopea. In platea alcuni degli artisti con cui ha condiviso parte del suo percorso, oltre a giornalisti e operatori del settore musicale. Molto apprezzata la location. La Chiesa dove fece i suoi esordi Enrico Caruso, con la sua architettura storica e la cura dei dettagli, si è rivelata uno scenario suggestivo e intimo, perfetto per il clima del brano. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Rosa Chiodo, sala gremita alla Chiesa di San Giovanni e Paolo a Napoli per la presentazione di “È colpa mia”

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