Successione Tagliaferri maggioranza nel caos | resistenze incrociate bloccano la scelta

Dopo le dimissioni di Massimiliano Tagliaferri, la maggioranza al Comune di Frosinone non riesce a trovare un accordo per eleggere il nuovo presidente del Consiglio. Le resistenze tra i gruppi politici impediscono di raggiungere una maggioranza stabile. La situazione blocca la nomina, che non è ancora stata formalizzata. La discussione continua senza una soluzione immediata, creando un vuoto nella gestione dell’assemblea comunale.

Dopo le dimissioni di Massimiliano Tagliaferri, la scelta del nuovo presidente del Consiglio comunale di Frosinone si sta trasformando in un passaggio tutt’altro che semplice. La partita politica è infatti bloccata da una rete di contrapposizioni e resistenze interne alla maggioranza, che rendono. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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