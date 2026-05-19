A Viterbo, in via Sant’Egidio, si sono verificati disagi a causa di rampe di cemento e barriere che bloccano la strada, creando difficoltà per residenti e passanti. La pavimentazione storica è stata interessata da interventi che hanno sollevato interrogativi sulla loro autorizzazione. I residenti si trovano a dover affrontare anche l’occupazione illegale di alcuni passaggi, che rende ancora più complicata la situazione nella zona.

? Domande chiave Chi ha autorizzato le rampe di cemento sulla pavimentazione storica? Come fanno i residenti a gestire l'occupazione illegale dei passaggi? Perché la polizia municipale non interviene contro le barriere abusive? Quali danni subirà il centro storico se l'anarchia urbana continuerà??? In Breve Segnalazione di Sandro Marizzo su occupazione abusiva e degrado in via Sant’Egidio. Residenti utilizzano catene e rampe di cemento per proteggere i passi carrabili. Problemi igienic . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo, via Sant’Egidio nel caos: cemento e barriere bloccano la via

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