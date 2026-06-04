Su Ebola e Hantavirus niente allarmismi o piani fotocopia | Schillaci rivendica il cambio di passo Trova le differenze
Il ministro della salute ha commentato che non ci saranno allarmismi o piani copiati riguardo Ebola e Hantavirus. Ha spiegato che, negli ultimi anni, sono stati adottati protocolli ripetitivi e obsoleti, e ora si punta a un nuovo approccio più aggiornato. Nessuna misura specifica è stata annunciata, ma si insiste sull’importanza di evitare soluzioni già superate.
“Per troppi anni abbiamo visto piani a volte fotocopiati, procedure che erano già vecchie quando venivano firmate. Abbiamo cambiato rotta. Siamo passati da una sanità pubblica che aspettava che il pericolo bussasse alla porta a una che quella porta la presidia. Sempre”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo al Question time al Senato sulle misure per contenere la diffusione dei virus Ebola e Hantavirus in italia. I più maliziosi avranno letto un riferimento implicito a chi lo ha preceduto, come il ministro Roberto Speranza a capo del dicastero durante l’emergenza Covid. “Non c’è emergenza per la popolazione italiana”. Quindi niente panico, niente emergenza, ma massima vigilanza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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