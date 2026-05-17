Niente allarmismi il rischio è limitato | quello che c' è da sapere sull' Hantavirus con l' esperto
Negli ultimi giorni si è diffusa una certa preoccupazione riguardo all'Hantavirus, con alcune persone che temono un possibile aumento dei casi. Tuttavia, un esperto ha dichiarato che il rischio di trasmissione è limitato e non c'è motivo di allarmarsi. La notizia si unisce a quelle di altri virus come il Norovirus e il cosiddetto “virus delle crociere”, alimentando un clima di timore che, secondo le fonti ufficiali, non trova fondamento nella situazione attuale.
Hantavirus, Norovirus o il “virus delle crociere”. Purtroppo, anche se in modo del tutto ingiustificato, sta ricominciando il panico da contagio. Per fare un po' di chiarezza abbiamo intervistato il dottor Vittorio Sambri, direttore dell'Unità operativa Microbiologia del Laboratorio Unico di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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