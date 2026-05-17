Niente allarmismi il rischio è limitato | quello che c' è da sapere sull' Hantavirus con l' esperto

Negli ultimi giorni si è diffusa una certa preoccupazione riguardo all'Hantavirus, con alcune persone che temono un possibile aumento dei casi. Tuttavia, un esperto ha dichiarato che il rischio di trasmissione è limitato e non c'è motivo di allarmarsi. La notizia si unisce a quelle di altri virus come il Norovirus e il cosiddetto “virus delle crociere”, alimentando un clima di timore che, secondo le fonti ufficiali, non trova fondamento nella situazione attuale.

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