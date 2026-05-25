A Milano sono stati ricoverati due pazienti sospettati di Ebola. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno rassicurato sul fatto che non ci sono motivi di allarme. Il sistema sanitario locale è in allerta e segue le procedure standard per questo tipo di casi. Nessuna informazione è stata diffusa su eventuali contatti o provenienze dei pazienti. La situazione è sotto controllo, secondo le fonti ufficiali.

"Non c'è alcun motivo per creare allarmismi. Conosciamo bene queste situazioni e il nostro sistema sanitario è preparato ad affrontarle". Lo ha dichiarato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso dopo il ricovero di due persone all'ospedale Sacco di Milano per sospetto Ebola. Erano appena rientrate dall'Uganda, dove l'epidemia iniziata in Congo si sta diffondendo. "Ho vissuto personalmente l'emergenza in Sierra Leone durante una delle epidemie più gravi mai registrate - ha aggiunto Bertolaso??- Sappiamo quanto queste malattie possono essere serie. Allo stesso tempo, è importante chiarire che le condizioni sanitarie, climatiche e sociali per i contagi fortunatamente in Italia non esistono". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ebola, due casi sospetti ricoverati a Milano. Bertolaso: "Niente allarmismi"

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Ebola, due casi sospetti in Lombardia: rientrati dall'Uganda con la febbre sono ricoverati a Milano

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