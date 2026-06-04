M ontmartre è la nuova serie tv di Canale 5 in onda da stasera 4 giugno alle 21.40 (gli altri appuntamenti sono per i prossimi tre giovedì). Il titolo, ricco di suggestioni, e il fatto che è una serie in costume, ne fanno pregustare le emozioni di un racconto a metà tra ricostruzione storica e melodramma. Con un tuffo nella Parigi di fine Ottocento, tra cabaret, segreti familiari, ambizioni sociali e destini spezzati. Le serie di Netflix storiche: guida aggiornata ai must X Leggi anche › Le serie tv e i film da vedere a giugno 2026 su Netflix Montmartre serie tv Canale 5 stasera 4 giugno: quante puntate sono. Trama e anticipazioni. Montmartre è composta da 8 episodi – Canale 5 ne trasmetterà due di fila per tre giovedì. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Su Canale 5 la miniserie drammatica in costume "Montmartre", con protagonista una ballerina di cabaret alla ricerca dei fratelli

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