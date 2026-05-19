Montmartre su Canale 5 | la serie evento francese con 5 milioni di spettatori

Su Canale 5 è andata in onda la serie francese ambientata a Montmartre, che ha raccolto circa cinque milioni di spettatori. La produzione ricostruisce l’atmosfera della fine del XIX secolo a Parigi, con scene che mostrano il quartiere del cabaret e le sue strade caratteristiche. La serie presenta scene ambientate nelle luci dei locali notturni, evidenziando i contrasti tra le luci e le ombre di una città in rapido cambiamento. La narrazione si concentra sugli eventi e i personaggi di quel periodo storico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui