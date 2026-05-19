Montmartre su Canale 5 | la serie evento francese con 5 milioni di spettatori
Su Canale 5 è andata in onda la serie francese ambientata a Montmartre, che ha raccolto circa cinque milioni di spettatori. La produzione ricostruisce l’atmosfera della fine del XIX secolo a Parigi, con scene che mostrano il quartiere del cabaret e le sue strade caratteristiche. La serie presenta scene ambientate nelle luci dei locali notturni, evidenziando i contrasti tra le luci e le ombre di una città in rapido cambiamento. La narrazione si concentra sugli eventi e i personaggi di quel periodo storico.
Le luci del cabaret illuminano la Parigi di fine Ottocento, e con esse emergono le contraddizioni di una città in piena trasformazione. Montmartre, la serie tv franco-belga già diventata un caso televisivo in Francia, si prepara a sbarcare in Italia in prima visione assoluta su Canale 5. La produzione, diretta da Louis Choquette su sceneggiatura di Brigitte Bémol e Julien Simonet, è stata trasmessa in Francia a partire dal 29 settembre 2025 su TF1, raccogliendo oltre 5,3 milioni di telespettatori in audience consolidata a sette giorni dalla messa in onda numeri che l’hanno consacrata come la serie evento dell’autunno 2025 nel paese transalpino. 🔗 Leggi su Tutto.tv
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