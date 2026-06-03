MONTMARTRE | LA MINISERIE EVENTO FRANCESE INAUGURA L’ESTATE DI CANALE 5

Notizia in breve

Il 4 giugno in prima serata su Canale 5 debutta «Montmartre», una miniserie francese. Si tratta di un dramma storico in prima visione assoluta. La serie sarà trasmessa su tutta la rete come evento speciale per l’estate. La narrazione si concentra su vicende ambientate nel quartiere parigino di Montmartre. La produzione è realizzata in Francia e sarà trasmessa in più puntate.