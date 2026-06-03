MONTMARTRE | LA MINISERIE EVENTO FRANCESE INAUGURA L’ESTATE DI CANALE 5
Il 4 giugno in prima serata su Canale 5 debutta «Montmartre», una miniserie francese. Si tratta di un dramma storico in prima visione assoluta. La serie sarà trasmessa su tutta la rete come evento speciale per l’estate. La narrazione si concentra su vicende ambientate nel quartiere parigino di Montmartre. La produzione è realizzata in Francia e sarà trasmessa in più puntate.
Debutta giovedì 4 giugno, in prima serata su Canale 5, il dramma storico in prima visione assoluta «Montmartre». Acclamata dalla critica, la serie trasporta gli spettatori nella Parigi della Belle Époque e, pur essendo un dramma in costume, parla di temi contemporanei come emancipazione femminile, precarietà sociale e identità sessuale. La scena dei cabaret di Montmartre del XIX secolo, infatti, fornisce uno sfondo suggestivo per esplorare temi come famiglia, amore, identità, resilienza. Nel drama, la narrazione avvincente mescola abilmente intrighi storici e rilevanza culturale. Al centro del racconto, quindi, tre personaggi,... 🔗 Leggi su Bubinoblog
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