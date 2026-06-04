Gli studenti di Tricarico hanno realizzato una statua di San Carlo destinata all’ospedale locale. La creazione dell’opera è stata portata avanti da un gruppo di giovani, sotto la supervisione di un insegnante di arte. La statua, scolpita in pietra, rappresenta il santo e sarà collocata all’interno dell’ospedale. La realizzazione è durata diversi mesi, coinvolgendo circa una dozzina di studenti.

Come hanno trasformato il talento artistico in un simbolo di fede?. Chi ha guidato gli studenti durante la creazione dell'opera?. Perché la statua è stata scelta per l'ospedale di Potenza?. Quale impatto avrà questo dono sulla vita dei pazienti malati?.? In Breve Docente Rosanna Degrazia e Dirigente Elena Labbate hanno coordinato il progetto scolastico.. Don Giovanni Trolio e Don Angelo Auletta hanno celebrato il rito di benedizione.. L'opera sarà collocata nella cappella dell'Ospedale San Carlo di Potenza.. L'iniziativa unisce l'Istituto Omnicomprensivo di Tricarico alle realtà sanitarie lucane.. La scuola di Tricarico benedice la statua di San Carlo Acutis per l’ospedale di Potenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Studenti di Tricarico creano una statua di San Carlo per l’ospedale

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