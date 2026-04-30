Perché stamattina fuori dall' ospedale c' era una gigantografia di san Carlo Acutis

Stamattina davanti all'ospedale San Gerardo di Monza è stata sistemata una grande immagine di san Carlo Acutis, visibile dall'ingresso principale. La gigantografia si trova in via Pergolesi e ha attirato l'attenzione dei passanti. La presenza dell'immagine ha modificato l'aspetto usuale dell'area all'ingresso dell'ospedale, rendendo evidente questa installazione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul motivo di questa collocazione.