Perché stamattina fuori dall' ospedale c' era una gigantografia di san Carlo Acutis
Stamattina davanti all'ospedale San Gerardo di Monza è stata sistemata una grande immagine di san Carlo Acutis, visibile dall'ingresso principale. La gigantografia si trova in via Pergolesi e ha attirato l'attenzione dei passanti. La presenza dell'immagine ha modificato l'aspetto usuale dell'area all'ingresso dell'ospedale, rendendo evidente questa installazione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul motivo di questa collocazione.
Una gigantografia di san Carlo Acutis svetta fuori dall’ospedale San Gerardo di Monza. Non è certo passata inosservata nella mattinata di giovedì 30 aprile quella gigantografia all’ingresso del nosocomio di via Pergolesi. Oggi l’ospedale ha voluto celebrare il compleanno del “patrono di Internet”.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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