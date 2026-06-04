Studenti con disabilità | trascorrono 4,4 ore fuori dalla classe a Nord fino a 9 ore ma i dati sono in miglioramento

Gli studenti con disabilità più gravi passano circa 4,4 ore al giorno lontano dalla classe, con alcune regioni del Nord che raggiungono fino a 9 ore. I dati mostrano un miglioramento rispetto al passato, ma ancora molti trascorrono gran parte del tempo in ambienti diversi dalla classe. La situazione varia a seconda della regione e delle necessità individuali.

Gli alunni con disabilità che presentano maggiori limitazioni nell’autonomia continuano a trascorrere una parte significativa del tempo scolastico fuori dalla classe. Secondo i dati Istat relativi all’anno scolastico 2024-2025, gli studenti non autonomi nelle attività quotidiane passano in media 4,4 ore settimanali lontano dai compagni, una condizione che può incidere sui percorsi di inclusione e sulla partecipazione alla vita scolastica. La situazione varia in base al livello di autonomia. Per gli alunni con disabilità che non sono autonomi in almeno una delle quattro attività considerate, il tempo trascorso fuori dalla classe sale a 2,9 ore settimanali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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