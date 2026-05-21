Iran il racconto della docente | Gli studenti trascorrono ore davanti a schermi bloccati senza la certezza che la lezione successiva si terrà

Da orizzontescuola.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Iran, una docente ha raccontato che gli studenti passano molte ore davanti a schermi bloccati, senza avere certezze sulla realizzazione delle lezioni successive. La situazione nel paese sembra peggiorare, con segnali di un esaurimento strutturale che coinvolge la vita quotidiana. Oltre alle ripercussioni immediate del conflitto, anche le misure di sicurezza visibili in strada non sembrano impedire il logorarsi delle attività di studio e delle routine quotidiane. La stabilità del paese appare sempre più fragile.

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L'Iran sta scivolando in un esaurimento strutturale profondo. Al di là delle conseguenze immediate del conflitto e di un'apparente calma legata alle misure di sicurezza visibili per strada, la quotidianità si sta logorando. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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