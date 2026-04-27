Infortuni sul lavoro dati drammatici in provincia | i casi mortali sono più che raddoppiati

Da forlitoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In provincia, i casi di infortuni mortali sul lavoro sono più che raddoppiati rispetto agli anni precedenti. La Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si celebra il 28 aprile, rappresenta un’occasione per analizzare i dati e sensibilizzare sull’importanza di migliorare le condizioni di sicurezza nelle attività lavorative. La Cisl Romagna ha ricordato questa ricorrenza sottolineando la necessità di tutelare la vita e la dignità di ogni lavoratore.

La Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si celebra ogni anno il 28 aprile, è per la Cisl Romagna un momento di riflessione e di rinnovato impegno verso un obiettivo irrinunciabile: la tutela della vita e della dignità di ogni lavoratore. Non solo una commemorazione per.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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