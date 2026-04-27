Infortuni sul lavoro dati drammatici in provincia | i casi mortali sono più che raddoppiati

In provincia, i casi di infortuni mortali sul lavoro sono più che raddoppiati rispetto agli anni precedenti. La Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si celebra il 28 aprile, rappresenta un’occasione per analizzare i dati e sensibilizzare sull’importanza di migliorare le condizioni di sicurezza nelle attività lavorative. La Cisl Romagna ha ricordato questa ricorrenza sottolineando la necessità di tutelare la vita e la dignità di ogni lavoratore.

La Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si celebra ogni anno il 28 aprile, è per la Cisl Romagna un momento di riflessione e di rinnovato impegno verso un obiettivo irrinunciabile: la tutela della vita e della dignità di ogni lavoratore. Non solo una commemorazione per.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sos infortuni sul lavoro, Rimini la provincia con i dati più in crescita: 361 casi in un mese Leggi anche: Inail: nel 2025 infortuni sul lavoro +1,4% e 1.093 casi mortali Altri aggiornamenti Temi più discussi: Agricoltura, diminuiscono gli infortuni ma aumentano le malattie professionali. Dal 2020 +104,1%. I dati del report della Fai-Cisl; Incidenti sul lavoro, ora il rischio corre sulle strade: Roma capitale degli infortuni; Casa-lavoro, quando il tragitto diventa rischio; Dai tumori ai disturbi psichici: a Roma e nel Lazio è boom di malattie professionali. I dati. Sicurezza sul lavoro in Puglia, 55 infortuni al giorno nel 2025Sicurezza sul lavoro in Puglia: nel 2025 registrati 20.210 infortuni e 58 morti. La Cgil chiede più controlli. pugliapress.org Quanti infortuni e malattie sul lavoro in Toscana? I dati del 2025Firenze, 27 aprile 2026 – La sicurezza sul lavoro continua a rappresentare anche in Toscana e nel territorio fiorentino una criticità profonda e strutturale, che non accenna a diminuire. Non siamo di ... nove.firenze.it Infortuni sul lavoro: calano i morti a Brescia, ma aumentano le denunce x.com “Senza infortuni potevamo fare di più…” Le parole di Amir Rrahmani dopo la sfida contro la Cremonese accendono il dibattito Quanto avrebbero inciso meno stop fisici sul campionato del Napoli Fateci sapere la vostra nei commenti! - facebook.com facebook