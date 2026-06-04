Studente ucciso a La Spezia giudizio abbreviato per il 18enne Atif Zouhair | camera di consiglio il 13 luglio

L’udienza preliminare si è svolta oggi per Atif Zouhair, 18 anni, accusato dell’omicidio di un ragazzo di pari età. Il giudice ha deciso di accogliere la richiesta di giudizio abbreviato e la camera di consiglio è prevista per il 13 luglio. L’episodio si è verificato a La Spezia, dove lo studente è stato ucciso.

Il giudice per le udienze preliminari ha accolto la richiesta di giudizio abbreviato per Atif Zouhair, 18 anni, accusato dell’omicidio del coetaneo Abanoub Youssef. Il delitto è avvenuto il 16 gennaio all’interno dell’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. La camera di consiglio è stata fissata per il 13 luglio. Zouhair è detenuto dal giorno del delitto. Secondo la ricostruzione dell’accusa, durante l’intervallo lo studente ha minacciato la vittima nei bagni della scuola. Abanoub ha tentato la fuga verso la propria classe. Zouhair lo ha raggiunto e lo ha accoltellato al fianco destro sulla porta dell’aula. L’aggressore è stato bloccato dagli stessi studenti e disarmato da un professore. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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La Spezia, morto il 19enne accoltellato a scuola: in chat di classe la foto dell'arma

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