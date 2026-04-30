Sesso a pagamento con una 14enne disabile | chiesto il giudizio abbreviato

Un uomo di 58 anni di Agrigento è stato imputato di prostituzione minorile davanti al giudice per l'udienza preliminare di Palermo. La Procura ha modificato l'accusa, passando da atti sessuali con una minorenne a prostituzione minorile. La difesa, rappresentata dall’avvocato, ha presentato richiesta di giudizio abbreviato. La vicenda riguarda presunti rapporti sessuali a pagamento con una ragazza di 14 anni disabile.

L'accusa è cambiata: da atti sessuali con minorenne a prostituzione minorile. Il 58enne di Agrigento è ora imputato davanti al gup di Palermo, Ivana Vassallo, e la sua difesa, con l'avvocato Fabio Inglima Modica, ha chiesto il giudizio abbreviato.La prima inchiesta era stata azzerata dal giudice.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Si incontra con una ragazza per sesso a pagamento, ma abusa di lei e la deruba: 32enne arrestato a Sesto Imolese Violenza sessuale di gruppo, iniziato il processo bis ai 3 calciatori: chiesto il rito abbreviatoBELLUNO - Dopo quasi sei anni dai fatti, dopo il primo processo e la sentenza di assoluzione, si torna in tribunale. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Party con escort di lusso per i calciatori: Vuole una tipa a pagamento, Gli mando la brasiliana; Offriva fino a 2.000 euro per fare sesso con ragazzini ‘agganciati’ su Instagram -; Escort e festini per calciatori di Serie A e non solo: Il pilota di F1 vuole una tipa | Nei party si sniffava gas esilarante; Milano, indagine su giro di escort con bonifici per 750mila euro. Tra i clienti 70 calciatori. Il Giornale. . Sesso e droga sulla nave diretta a Gaza: il corto circuito degli attivisti che sfidano Israele e stanno con gli islamici. Ma a rigor di sharia, sono proprio quelli che difendono che li impiccherebbero - facebook.com facebook