Otto minorenni sono stati rinviati a giudizio per un’aggressione a uno studente avvenuta in pochi secondi. I ragazzi, alcuni con passamontagna e altri con cappucci, sono usciti di corsa da dietro gli alberi, mentre la vittima si spostava indietro. L’episodio si è svolto in un breve lasso di tempo e ha causato danni fisici allo studente. La procura ha avviato le indagini e le accuse riguardano aggressione e lesioni.

Succede tutto in meno di dieci secondi. Nascosti tra gli alberi, escono fuori di corsa, chi col passamontagna, chi incappucciato, mentre la vittima indietreggia. Un agguato fulmineo, e uno di loro tira fuori il machete, lo usa contro quel ragazzino, tagliandogli dita e viso, poi la fuga. È la sequenza mostrata nel video delle telecamere di sorveglianza, nel parco dell’Agraria di Cesena, che hanno ripreso l’aggressione che ha tolto il futuro al piccolo studente dell’Aeronautico di Forlì: ora, come ha raccontato la mamma con un lungo sfogo al Carlino, il pilota d’aereo non potrà farlo più. Sul fronte processo, però, ora le cose si muovono: il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Studente sfregiato da baby gang. Otto ragazzini rinviati a giudizio

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