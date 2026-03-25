Due adolescenti di 16 anni sono stati circondati e aggrediti da un gruppo di giovani davanti a un istituto tecnico. L’incidente è avvenuto sabato scorso, quando i ragazzi sono stati colpiti e minacciati da alcuni coetanei nel tentativo di rapina. L’episodio si aggiunge a una serie di episodi di violenza che si verificano nelle vicinanze delle scuole in città.

Ancora violenza in città. Ancora violenza tra giovani. E ancora violenza nei pressi delle scuole. Stavolta l’ennesima aggressione è avvenuta davanti all'Itis, dove sabato scorso due studenti di 16 anni sono stati accerchiati da alcuni coetanei che volevano rapinarli. La baby gang, formata da una ventina di ragazzini, è fuggita prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, che stanno indagando su quanto accaduto. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza a scopo di rapina ai danni di ragazzini che si verifica nei pressi degli istituti scolastici della città. Uno dei due studenti è stato aggredito da un gruppo di giovani mentre tentava di difendere un compagno di classe da un tentativo di rapina. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Due ragazzini accerchiati, aggrediti e picchiati davanti all’Itis da una baby gang

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