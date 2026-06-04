Le forze israeliane hanno arrestato un palestinese, sospettato di essere un membro di Hamas, mentre tentava di raggiungere Roma con un gruppo di studenti. L’uomo si era infiltrato tra i giovani di Gaza diretti all’università di Tor Vergata. Secondo le autorità, sarebbe coinvolto negli attacchi del 7 ottobre. L’arresto è avvenuto prima che potesse compiere eventuali azioni. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui sospetti o sui piani dell’individuo.

Le forze israeliane hanno arrestato un palestinese che avrebbe dovuto raggiungere Roma con un gruppo di studenti. Secondo l’Idf sarebbe coinvolto negli attacchi del 7 ottobre. Da Gaza a Roma: il terrore di ferma al valico di Kerem Shalom, dove la maschera del presunto studente infiltrato tra altri 17 giovani diretti negli istituti della capitale, sarebbe definitivamente caduta. Sì, perché Mahmoud Al Najjar, ingegnere di Jabaliya con un master in tasca e tre pubblicazioni accademiche all’attivo, per la sicurezza israeliana non sarebbe un giovane palestinese in cerca di riscatto culturale. Bensì un operativo della brigata nord di Hamas. E l’Idf l’ha arrestato prima che riuscisse a partire. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Studente? No terrorista di Hamas: l’Idf lo arresta. Si era infiltrato tra i giovani di Gaza diretti a Tor Vergata: sarebbe uno dei macellai del 7 ottobre

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