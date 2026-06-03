Un studente palestinese è stato arrestato al valico di Kerem Shalom mentre lasciava Gaza, accusato di essere un terrorista di Hamas e diretto in Italia per gli studi all’Università di Roma Tor Vergata. Le forze di difesa israeliane hanno effettuato l’arresto. L’individuo si trovava in viaggio verso l’Italia quando è stato fermato. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle accuse o alle prove.

Uno studente palestinese, accusato di essere un terrorista di Hamas e diretto in Italia per proseguire gli studi all’Università di Roma Tor Vergata, è stato arrestato dalle Forze di difesa israeliane ( Idf ) al valico di Kerem Shalom mentre lasciava la Striscia di Gaza. A riferirlo è il sito Drop Site. Si tratta di Mahmoud al-Najjar, originario di Jabaliya. Le accuse dell’Idf. Secondo quanto riferito dal fratello Atiyya al-Najjar, Mahmoud è stato fermato martedì dopo aver ottenuto il permesso di uscire da Gaza e raggiungere l’Italia al termine di mesi di tentativi per ottenere le necessarie autorizzazioni. L’Idf ha confermato l’arresto al valico di Kerem Shalom, sostenendo che Al-Najjar sarebbe “ un terrorista della brigata nord di Hamas ” e che avrebbe preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Gaza, Idf arresta studente palestinese diretto all’Università di Roma Tor Vergata: “È un terrorista di Hamas”

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Israel forces chase students with gunfire & teargas into Birzeit University at Ramallah .

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