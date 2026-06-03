L’Idf arresta uno studente palestinese diretto a Tor Vergata È un terrorista di Hamas

Notizia in breve

L’Idf ha arrestato ieri al valico di Kerem Shalom uno studente palestinese diretto a Tor Vergata. È accusato di essere un miliziano della brigata nord di Hamas e di aver partecipato al massacro del 7 ottobre 2023. L’arresto è stato effettuato durante un controllo di routine. La persona è stata trasferita alle autorità competenti per ulteriori accertamenti. Nessuna altra informazione è stata resa nota sulle modalità dell’arresto o sulle eventuali prove.