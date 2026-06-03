L’Idf arresta uno studente palestinese diretto a Tor Vergata È un terrorista di Hamas
L’Idf ha arrestato ieri al valico di Kerem Shalom uno studente palestinese diretto a Tor Vergata. È accusato di essere un miliziano della brigata nord di Hamas e di aver partecipato al massacro del 7 ottobre 2023. L’arresto è stato effettuato durante un controllo di routine. La persona è stata trasferita alle autorità competenti per ulteriori accertamenti. Nessuna altra informazione è stata resa nota sulle modalità dell’arresto o sulle eventuali prove.
L’Idf rende noto di aver arrestato ieri al valico di Kerem Shalom Mahmoud Al Najjar, perché ritenuto «un miliziano della brigata nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023». Secondo il sito di notizie della Striscia di Gaza Drop Site, al Najjar era nella lista degli studenti palestinesi arrivati ieri a Roma. Doveva proseguire gli studi all’università Tor Vergata. Drop Site riporta che al Najjar è stato fermato «mentre era in viaggio verso l’Italia per proseguire i suoi studi universitari presso l’Università di Roma Tor Vergata, dopo mesi di tentativi per ottenere l’autorizzazione all’uscita da Gaza».? NEW: Israeli forces detained a Gaza student at the Kerem Shalom crossing while he was traveling to Italy to continue his university studies, according to journalist Muthanna al-Najjar. 🔗 Leggi su Open.online
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