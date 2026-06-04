Studente aggredito forte preoccupazione Serve cultura di comunità

Una studentessa è stata aggredita mentre si recava a un evento scolastico. La dirigente del sindacato Snals Confsal di Ravenna ha espresso preoccupazione per l’incidente, sottolineando la necessità di promuovere una cultura di comunità per prevenire episodi di violenza. L’episodio ha suscitato attenzione tra le istituzioni scolastiche e le associazioni, che richiedono interventi mirati per garantire la sicurezza degli studenti.

La dirigente del sindacato Snals Confsal di Ravenna, Maria Rosaria Strammiello, esprime forte preoccupazione per l’ultimo episodio di violenza ai danni di uno studente faentino che stava andando alla festa della scuola. "Nell’ultimo periodo – si legge nella nota sindacale – la scuola non sta vivendo un periodo facile, soprattutto nel rapporto tra studenti; c’è un senso di sfiducia e di scarsa comunicazione dovuto sicuramente a un cambio generazionale e dei tempi. La scuola ha un ruolo fondamentale, in quanto importante agenzia educativa; non può sostituirsi alle famiglie, sia ben chiaro, ma può mettere in campo interventi mirati per... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Studente 13enne accoltella la prof filmando tutto - Vita in diretta 25/03/2026

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