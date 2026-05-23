Autobus arriva la stangata sui biglietti La Cgil | Forte preoccupazione serve un tavolo provinciale
Dal primo giugno, le tariffe dei biglietti dell’autobus aumenteranno, secondo quanto annunciato da Start Romagna. La Cgil ha espresso forte preoccupazione per questa decisione, chiedendo l’apertura di un tavolo provinciale per affrontare la questione. La notizia ha suscitato reazioni tra gli utenti e le organizzazioni sindacali, che temono un impatto maggiore sui costi di viaggio quotidiani.
“Esprimiamo forte preoccupazione per gli aumenti delle tariffe del trasporto pubblico locale annunciati da Start Romagna e in vigore dal prossimo primo giugno”. Lo dichiara Maria Giorgini, segretaria generale Cgil Forlì-Cesena, specifcando che “gli aumenti riguarderanno biglietti, multicorse e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Sullo stesso argomento
Stangata sui biglietti del bus, la Uil alza la voce: "Il trasporto pubblico è un diritto, non una merce"“L’annuncio dell’aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale, comunicato in queste ore da Start Romagna, è una decisione che la Uil Cesena...
Autonomia differenziata, Cgil Calabria: "Forte preoccupazione per il sì di Occhiuto"La Cgil Calabria ribadisce la sua netta e ferma contrarietà all’Autonomia differenziata ed esprime forte preoccupazione per il parere favorevole alle...