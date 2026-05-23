Autobus arriva la stangata sui biglietti La Cgil | Forte preoccupazione serve un tavolo provinciale

Notizia in breve

Dal primo giugno, le tariffe dei biglietti dell’autobus aumenteranno, secondo quanto annunciato da Start Romagna. La Cgil ha espresso forte preoccupazione per questa decisione, chiedendo l’apertura di un tavolo provinciale per affrontare la questione. La notizia ha suscitato reazioni tra gli utenti e le organizzazioni sindacali, che temono un impatto maggiore sui costi di viaggio quotidiani.