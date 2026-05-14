Imprenditori vittime di intimidazioni Piccione Pd | Forte preoccupazione serve un' attenzione straordinaria del governo

Da palermotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito democratico di Palermo ha manifestato preoccupazione per una serie di recenti episodi intimidatori che hanno coinvolto imprenditori locali e le zone circostanti. La situazione ha suscitato attenzione tra i rappresentanti politici, che chiedono un intervento immediato da parte delle autorità. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità degli atti o sui soggetti coinvolti, ma la preoccupazione riguarda soprattutto l’impatto sulla sicurezza e sull’attività economica nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Il Partito democratico di Palermo esprime forte preoccupazione per i nuovi episodi intimidatori che colpiscono la città e suoi territori limitrofi. Dopo i fatti di Sferracavallo, oggi è toccato alle attività balneari di Isola e Capaci, oggetto di inaccettabili intimidazioni estorsive. Siamo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Protocollo sulla legalità, la Cisal in prefettura per la firma: "Vicini agli imprenditori vittime di intimidazioni"Le parti sociali, datoriali e le istituzioni a Palermo devono fare fronte comune per dimostrare concreta vicinanza ai commercianti vittime di...

Il governo Meloni accelera sulla legge elettorale: “Determinati ad andare avanti”. L’appello di 126 costituzionalisti: “Forte preoccupazione”La coalizione di centrodestra è “determinata” a proseguire il percorso su una nuova legge elettorale.

Temi più discussi: Protocollo sulla legalità, la Cisal in prefettura per la firma: Vicini agli imprenditori vittime di intimidazioni; Landini incontra imprenditori vibonesi vittime di intimidazioni; Palermo, Cisal in Prefettura firma protocollo sulla legalità: Vicinanza agli imprenditori vittime di intimidazioni; Intimidazioni a Vibo e Jonadi, il sindaco Romeo e l’Antiracket al fianco delle imprese colpite.

imprenditori vittime di intimidazioniPalermo, Cisal in Prefettura firma protocollo sulla legalità: Vicinanza agli imprenditori vittime di intimidazioniPalermo, 13 maggio 2026 – Le parti sociali, datoriali e le istituzioni a Palermo devono fare fronte comune per dimostrare concreta vicinanza ai commercianti vittime di intimidazioni, incoraggiando ch ... lavalledeitempli.net

imprenditori vittime di intimidazioniSpari e intimidazioni, ma Vibo Valentia non si piega: centinaia di fiaccole accese contro la ‘ndrangheta – FOTO E VIDEOAmpia partecipazione alla fiaccolata nella zona industriale. Il vescovo: «Segno del risveglio della città». Le testimonianze degli imprenditori colpiti: «Non ci arrendiamo» ... corrieredellacalabria.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web