Imprenditori vittime di intimidazioni Piccione Pd | Forte preoccupazione serve un' attenzione straordinaria del governo
Il Partito democratico di Palermo ha manifestato preoccupazione per una serie di recenti episodi intimidatori che hanno coinvolto imprenditori locali e le zone circostanti. La situazione ha suscitato attenzione tra i rappresentanti politici, che chiedono un intervento immediato da parte delle autorità. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità degli atti o sui soggetti coinvolti, ma la preoccupazione riguarda soprattutto l’impatto sulla sicurezza e sull’attività economica nella zona.
“Il Partito democratico di Palermo esprime forte preoccupazione per i nuovi episodi intimidatori che colpiscono la città e suoi territori limitrofi. Dopo i fatti di Sferracavallo, oggi è toccato alle attività balneari di Isola e Capaci, oggetto di inaccettabili intimidazioni estorsive. Siamo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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