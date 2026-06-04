Strappano le catenine d' oro a giovani che ballano e scappano | scoppia il caso a Sistiana pioggia di denunce

Nella notte tra venerdì e sabato nella baia di Sistiana, alcuni giovani sono stati derubati di catenine d'oro mentre ballavano. Sono state presentate sedici denunce di rapina alle forze dell’ordine. Testimoni hanno riferito di individui che hanno strappato le collane e sono fuggiti. La vicenda ha portato a un aumento delle denunce nella zona.

Sedici denunce per rapina tra quelle presentate ai carabinieri e alla polizia di Stato. E'quanto emerso, rispetto alla notizia pubblicata da Il Piccolo, nella notte tra venerdì e sabato scorsi nella zona della baia di Sistiana, dove centinaia di ragazzi si erano riversati per trascorrere una. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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Torino, le strappano la collana ma la 73enne reagisce e fa arrestare il ladro

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