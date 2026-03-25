Rapina in monopattino a Torino | strappano due catenine d’oro ad una donna in sedia a rotelle Il video

Una rapina si è verificata davanti a un supermercato in città, coinvolgendo una donna in sedia a rotelle e sua figlia di 19 anni. In pochi secondi, due uomini su monopattino hanno strappato due catenine d’oro alla donna. Un video riprende i momenti dell’assalto, che si è concluso in breve tempo senza che ci siano state resistenze. La polizia sta indagando sull’episodio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Assalto in pochi secondi davanti a un supermercato. Una rapina estremamente violenta, avvenuta in pochi istanti, ha sconvolto una donna disabile e la sua figlia diciannovenne. L’episodio risale all’ 11 marzo, nei pressi di un supermercato in corso Romania, a Torino. Due giovani, a bordo di un monopattino, hanno preso di mira una donna di 47 anni su sedia a rotelle e la figlia che cercava di difenderla. Durante l’aggressione, uno dei due ha colpito la ragazza, mentre il complice ha strappato dal collo della madre due catenine d’oro, per poi fuggire rapidamente. Il video decisivo per le indagini. Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, diffuse dai carabinieri, mostrano chiaramente la brutalità dell’azione e la fuga immediata dei responsabili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Rapina in monopattino a Torino: strappano due catenine d’oro ad una donna in sedia a rotelle. Il video Articoli correlati Rapina in monopattino a Torino: strappano due catenine d’oro ad una donna in sedia a rotelle. Il videoRapina violenta a Torino: una donna disabile e la figlia 19enne sono state aggredite l’11 marzo nei pressi di un supermercato in corso Romania. Torino, rapina una donna in sedia a rotelle: le immagini dell’aggressioneLo scorso 11 marzo ha rapinato una quarantasette con disabilità, in sedia a rotelle, in compagnia della figlia diciannovenne nei pressi del... Tutto quello che riguarda Rapina in monopattino a Torino... Temi più discussi: Monopattino rubato in una rapina, ma il gps rintraccia il mezzo: uomo denunciato per ricettazione; RAVENNA: Furto di monopattino a Russi, ritrovato grazie al gps; Evade dai domiciliari dopo aver rapinato il monopattino a un coetaneo; Russi, scoperto con il monopattino frutto di una rapina a un minorenne: scatta la denuncia. Torino, rapina a donna disabile: arrestato 23enne dopo aggressione in monopattino. La telecamera riprende tuttoHa aggredito una donna di 47 anni in sedia a rotelle e picchiato la figlia di 19 anni che tentava di difenderla per rubare due catenine d’oro. Un 23enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri a ... msn.com Rapina in monopattino a Torino: strappano due catenine d’oro ad una donna in sedia a rotelle. Il videoRapina violenta a Torino: una donna disabile e la figlia 19enne sono state aggredite l’11 marzo nei pressi di un supermercato in corso Romania ... fanpage.it Rapina una disabile a Torino, arrestato un giovane di 23 anni. Una donna aggredita con la figlia, identificato anche il complice #ANSA x.com Entra nel bar con una motosega e tenta la rapina - facebook.com facebook