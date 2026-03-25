Rapina in monopattino a Torino | strappano due catenine d'oro ad una donna in sedia a rotelle Il video

Il 11 marzo, una donna disabile in sedia a rotelle e sua figlia di 19 anni sono state vittime di una rapina nei pressi di un supermercato in corso Romania, Torino. Durante l’episodio, i responsabili hanno strappato due catenine d’oro alla donna. Un video registrato mostra il momento dell’aggressione, avvenuta con modalità violente, mentre i rapinatori si sono allontanati a bordo di un monopattino.

Rapina violenta a Torino: una donna disabile e la figlia 19enne sono state aggredite l’11 marzo nei pressi di un supermercato in corso Romania. I due, in monopattino, hanno colpito la giovane e strappato due catenine d’oro alla madre. Arrestato un 23enne, si cerca il complice. Decisive le immagini di una telecamera di sicurezza della zona. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Torino, rapina una donna in sedia a rotelle: le immagini dell’aggressioneLo scorso 11 marzo ha rapinato una quarantasette con disabilità, in sedia a rotelle, in compagnia della figlia diciannovenne nei pressi del... Leggi anche: Botte e minacce al compagno in sedia a rotelle: “Dammi un figlio o ti seppellisco”. Donna a processo per maltrattamenti Aggiornamenti e notizie su Rapina in monopattino a Torino... Temi più discussi: Monopattino rubato in una rapina, ma il gps rintraccia il mezzo: uomo denunciato per ricettazione; RAVENNA: Furto di monopattino a Russi, ritrovato grazie al gps; Evade dai domiciliari dopo aver rapinato il monopattino a un coetaneo; Russi, scoperto con il monopattino frutto di una rapina a un minorenne: scatta la denuncia. L’aggressione è avvenuta in pieno giorno a Torino. Il responsabile è stato arrestato: identificato anche il compliceRapina in pieno giorno a Torino ai danni di una disabile costretta su una sedia a rotelle . La donna si trovava nei pressi di un supermercato ... notizie.tiscali.it Torino, rapina una donna in sedia a rotelle: le immagini dell’aggressioneTorino, rapina una donna in sedia a rotelle: le immagini dell’aggressione ... msn.com Un’anziana ha ricevuto una chiamata nella quale si parlava del coinvolgimento dell’auto del marito in una rapina: l’inganno scoperto dal figlio - facebook.com facebook Rapina una disabile a Torino, arrestato un giovane di 23 anni. Una donna aggredita con la figlia, identificato anche il complice #ANSA x.com