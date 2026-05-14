Strappa la collana dal collo di un uomo seduto al bar il colpo sull' isola pedonale | arrestato 18enne

Un giovane di 18 anni è stato arrestato dopo aver strappato la collana dal collo di un uomo seduto a un tavolino in un bar situato in un’area pedonale. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio e ha attirato l’attenzione dei presenti. La polizia è intervenuta subito dopo aver ricevuto la segnalazione, riuscendo a fermare il ragazzo poco distante dal luogo del tentato furto.

Strappa la collana al collo di un uomo seduto al tavolino di un bar, identificato e arrestato 18enne. Il fatto è successo, in Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro a Foggia, ai danni di un uomo seduto al tavolino di un bar. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la vittima - mentre era.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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