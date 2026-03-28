Lo scorso 26 marzo, un ragazzo straniero di 20 anni è stato arrestato dopo aver strappato una catenina d’oro dal collo di una vittima. L’arresto è stato effettuato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica, con l’accusa di furto aggravato.

I fatti risalgono allo scorso 23 febbraio a Cori. Il giovane, di 20 anni, è stato trovato grazie ad accurate indagini Il provvedimento è il risultato delle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Cori, che hanno individuato il giovane come presunto autore di un furto con strappo avvenuto il 23 febbraio scorso nel centro cittadino. In quell’occasione, un uomo aveva avvicinato la vittima riuscendo a sottrarle una catenina in oro, strappandogliela dal collo, per poi darsi alla fuga a piedi tra le vie del paese. A seguito degli accertamenti investigativi, i militari sono riusciti a risalire all’identità del sospettato, nei cui confronti è stata quindi emessa la misura cautelare. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Strappa una catenina d'oro dal collo della vittima. Individuato e arrestato

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