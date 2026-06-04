Stragi di mafia nel 1993 accuse archiviate per Dell’Utri e Berlusconi | cosa diceva la teoria delle bombe dietro la nascita di Forza Italia

Da open.online 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il gip del Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse contro un ex senatore, coinvolto in un’indagine sulle presunte connessioni tra le stragi di mafia del 1993 e la nascita di un partito politico. L’indagine riguardava anche un ex presidente del consiglio, che era stato accusato di aver avuto legami con i presunti mandanti delle stragi. Le accuse erano relative a presunti finanziamenti occulti e a un coinvolgimento nelle esplosioni che causarono numerose vittime.

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Il gip del Tribunale di Firenze Patrizia Martucci ha archiviato le accuse a carico di Marcello Dell’Utri, finito sotto inchiesta per i presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Per il giudice «mancano elementi concreti su contattirapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell’Utri, stretto collaboratore di Berlusconi». Il decreto è stato firmato lo scorso 15 gennaio e, come riferisce l’Ansa, rappresenta la sesta archiviazione dopo trent’anni di indagini. Cosa contestava l’inchiesta della Dda fiorentina. Il fascicolo della Dda di Firenze riguardava gli attentati del 1993 a Firenze, Milano e Roma e ha coinvolto prima Berlusconi e poi Dell’Utri. 🔗 Leggi su Open.online

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