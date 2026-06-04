Le accuse contro Dell'Utri e Berlusconi relative alle stragi del 1993 sono state archiviate. Dopo tre decenni di procedimenti giudiziari, le accuse sono state respinte e considerate infondate. La decisione segna la fine di un lungo percorso legale iniziato negli anni '90, con le accuse che sono state successivamente smontate. La vicenda si conclude con l’archiviazione definitiva, confermando l’assenza di prove a loro carico.

Trent’anni di persecuzioni giudiziarie si inabissano oggi quando arriva la notizia che Marcello Dell’Utri aspettava praticamente da sempre. Anche l’ultima inchiesta aperta a suo carico dalla procura della Repubblica di Firenze per l’accusa di concorso nelle stragi mafiose degli anni 90 viene archiviata su richiesta della stessa procura. È la presa d’atto di quanto da sempre l’ex senatore azzurro rivendicava. Nell’unico capitolo ancora aperto l’accusa contro dell’Utri - e fin quando è rimasto in vita anche contro Silvio Berlusconi - era quella incredibile di essere i mandanti delle stragi del 1993, quelle che tra gli obiettivi avevano anche un uomo strettamente legato a Berlusconi e alle sue aziende come Maurizio Costanzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ancora un'altra bufala smontata, archiviate le accuse a Dell'Utri e Berlusconi per le stragi del '93

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Inchiesta sulle stragi di mafia del 1993: archiviate le accuse contro Dell’UtriIl giudice di Firenze ha disposto l’archiviazione delle accuse nei confronti di un imputato nell’ambito dell’inchiesta sulle stragi di mafia del 1993.

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