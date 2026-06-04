Il gip del Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse contro Marcello Dell’Utri, indagato per le stragi di mafia del 1993. La decisione riguarda le accuse relative a presunti mandanti occulti coinvolti nelle esplosioni. Nessun procedimento è stato avviato nei confronti di altre persone associate all’indagine. L’archiviazione è stata disposta dopo aver valutato le prove raccolte nel corso delle indagini.

Secondo il gip del Tribunale di Firenze mancano elementi concreti su contattirapporti diretti tra loro e Cosa Nostra. Il gip del Tribunale di Firenze Patrizia Martucci ha disposto l’archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell’Utri, indagato nell’ambito dell’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice, mancano elementi concreti su contattirapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell’Utri, stretto collaboratore dell’ex premier. Per questo motivo, il 15 gennaio 2026 ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo 30 anni di indagini si tratta della sesta archiviazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Stragi del ’93, archiviate le accuse nei confronti di Dell’Utri e Berlusconi

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Archiviate le accuse nei confronti di Dell'Utri e Berlusconi per le stragi di mafia del '93. Gip, mancano elementi concreti su contatti/rapporti con Cosa Nostra #ANSA x.com

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Stragi del '93, archiviate le accuse Dell'Utri e Berlusconi: Mancano elementi concretiLeggi su Sky TG24 l'articolo Stragi del '93, archiviate le accuse Dell'Utri e Berlusconi: 'Mancano elementi concreti' ... tg24.sky.it

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