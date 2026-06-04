Dopo trent’anni di indagini, le accuse contro un ex premier e un suo collaboratore sono state archiviate dal gip di Firenze. Le accuse riguardavano presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. La decisione è stata comunicata oggi e mette fine a un lungo periodo di inchieste e sospetti. La giudice ha disposto l’archiviazione, senza procedere oltre con l’indagine. La notizia ha suscitato reazioni politiche, con commenti che evidenziano la definitiva chiusura di quella fase.

Tutto archiviato, dopo trenta anni di veleno sparso a piene mani. Il gip del Tribunale di Firenze Patrizia Martucci ha disposto l’archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell’Utri, indagato nell’ambito dell’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. “Mancano elementi concreti su contattirapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell’Utri, stretto collaboratore di Berlusconi”. Questa la conclusione del giudice che lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo trent’anni di indagini si tratta della sesta archiviazione, resa nota dopo oltre 5 mesi. Dell’Utri e la mafia, il gip di Firenze archivia per la sesta volta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Stragi di mafia, archiviate le accuse a Berlusconi e Dell’Utri dopo 30 anni di fango. Meloni: spazzata via ogni ombra

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STRAGI 93, archiviate accuse aDELL'UTRI-BERLUSCONI. Marina: la GIUSTIZIA resta emergenza

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