Il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse contro Dell’Utri nell’inchiesta sulle stragi di mafia del 1993-94. Le accuse riguardavano presunti mandanti occulti, ma sono state respinte. La decisione riguarda anche altri imputati coinvolti nel procedimento. La premier ha commentato che in questo modo “ogni ombra viene spazzata via”.

Il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse nei confronti dell’ex braccio destro di Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri, nell’inchiesta della Procura di Firenze sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993-94. La gip di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l’archiviazione di uno dei fondatori di Forza Italia assistito dall’avvocato Francesco Centonze rilevando l’assenza di “elementi concreti” sui “contattirapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell’Utri”. Il decreto di archiviazione risale a oltre 5 mesi fa. Marina Berlusconi: “Stop a teorema giudiziario costruito sul fango”. “È la sesta volta che l’assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mafia, stragi ’93-’94: archiviate le accuse a Dell’Utri e Berlusconi. Meloni: “Spazzata via ogni ombra”

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STRAGI 93, archiviate accuse aDELL'UTRI-BERLUSCONI. Marina: la GIUSTIZIA resta emergenza

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