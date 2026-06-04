Stragi di mafia ‘93 archiviate accuse a Dell’Utri e Berlusconi

Notizia in breve

Il tribunale di Firenze ha deciso di archiviare le accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri relative alle stragi di mafia del 1993. Le indagini sui due coinvolti sono state chiuse, senza ulteriori procedimenti giudiziari. La decisione è stata comunicata ufficialmente, ponendo fine alle contestazioni penali nei loro confronti riguardo a quei fatti.