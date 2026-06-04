Stragi di mafia ‘93 archiviate accuse a Dell’Utri e Berlusconi

Da tv2000.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tribunale di Firenze ha deciso di archiviare le accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri relative alle stragi di mafia del 1993. Le indagini sui due coinvolti sono state chiuse, senza ulteriori procedimenti giudiziari. La decisione è stata comunicata ufficialmente, ponendo fine alle contestazioni penali nei loro confronti riguardo a quei fatti.

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Sulle stragi mafiose del 1993, il tribunale di Firenze ha archiviato le accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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