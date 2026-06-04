Archiviate le accuse nei confronti di Berlusconi e Dell' Utri per le stragi del ' 93

Da agi.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il gup del tribunale di Firenze ha deciso di archiviare il procedimento contro Marcello Dell'Utri, riguardante le accuse di essere uno dei mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993-1994. Le accuse nei confronti di Dell'Utri e di un ex presidente del Consiglio sono state archiviate, chiudendo formalmente il caso. La decisione riguarda le indagini sui presunti collegamenti tra le stragi e figure politiche.

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AGI - Il gup del tribunale di Firenze ha disposto l'archiviazione di Marcello Dell'Utri nel procedimento sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993-'94. Secondo il gup, Patrizia Martucci, "mancano elementi concreti su contatti-rapporti diretti tra Cosa nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell'Utri ". Nell'ultima inchiesta sui presunti mandanti è stato indagato, fino alla sua morte, l'ex premier. Il filone d'indagine, più volte archiviato e poi riaperto, aveva avuto origine dai colloqui intercettati in carcere nel 2017, tra il boss di Cosa nostra Giuseppe Graviano e il suo compagno di cella Adinolfi. E' la sesta archiviazione a 30 anni dalla strage del 1993. 🔗 Leggi su Agi.it

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