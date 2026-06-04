Stragi del ' 93 e mafia la procura archivia l' indagine su Dell' Utri Marina Berlusconi | Quella della giustizia resta un' emergenza

La gip di Firenze ha deciso di archiviare l'indagine contro Marcello Dell'Utri, coinvolto nell'inchiesta sulle stragi di mafia del 1993. Le accuse nei suoi confronti sono state rigettate e non ci saranno ulteriori sviluppi giudiziari. Nel frattempo, una rappresentante di spicco del gruppo imprenditoriale ha commentato che la questione della giustizia rimane un problema irrisolto.

La gip di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti delle stragi di mafia del 1993. Secondo la giudice “mancano elementi concreti su contatti o rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Stragi '92: archiviazione su Mafia e Appalti, resta la ricerca dei mandanti

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Stragi di mafia del 1993, il gip di Firenze archivia tutte le accuse contro Dell’Utri e BerlusconiIl gip di Firenze ha archiviato tutte le accuse nei confronti di Dell’Utri nell’ambito dell’inchiesta sulle stragi mafiose del 1993.

Temi più discussi: I cursoti catanesi e l’avvio della stagione delle stragi del ’93; Scarpinato: Lodato e Jamil colpiti perché ''reclamano la verità sulle stragi'' del '92-'93; 27 maggio 1993, la strage di via dei Georgofili: la notte in cui la mafia colpì il cuore di Firenze; Strage dei Georgofili, 33 anni dopo: il 33% degli studenti non conosce la notte del 1993.

Ancora un'altra bufala smontata, archiviate le accuse a Dell'Utri e Berlusconi per le stragi del '93 x.com

Archiviate le accuse nei confronti di Dell'Utri e Berlusconi per le stragi di mafia del '93 reddit

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