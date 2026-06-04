L’archiviazione dei fascicoli sulle stragi del 1993 cancella le accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri, eliminando sospetti che duravano da trent’anni. La decisione giudiziaria conferma l’assenza di prove che collegassero i due a organizzazioni e strategie di Cosa Nostra legate agli attentati. La procura ha concluso che non ci sono elementi per proseguire le indagini sui due imputati, chiudendo definitivamente il caso.

Non c'è mai stato alcun ruolo di Silvio Berlusconi né di Marcello Dell’Utri nell’organizzazione e nella pianificazione della strategia stragista di Cosa Nostra. Accusa aberrante, respinta sempre con fermezza dal Cavaliere e da Dell'Utri. Oggi si apprende che la Procura di Firenze aveva chiesto l’archiviazione - senza rendere pubblica la notizia e il decreto di archiviazione che accoglieva la richiesta dei pm - lo scorso 15 gennaio. Sulla vicenda giudiziaria che finalmente si chiude sono innumerevoli i commenti della politica. Tra questi c'è da registrare anche il parere della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Silvio Berlusconi - prosegue Meloni - è stato il fondatore del centrodestra e per quattro volte presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stragi del 1993, Meloni: "L'archiviazione spazza via trent'anni di sospetti infamanti"

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