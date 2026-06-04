L'archiviazione delle indagini sulle stragi del 1993 elimina ogni sospetto su Berlusconi e Dell’Utri. Nessun coinvolgimento di questi nella pianificazione delle azioni di Cosa Nostra, secondo le risultanze ufficiali. La decisione giudiziaria chiude definitivamente il caso, confermando che non ci sono elementi a loro carico. La notizia viene commentata come una conclusione definitiva per le accuse che li vedevano coinvolti.

Non c'è mai stato alcun ruolo di Silvio Berlusconi né di Marcello Dell’Utri nell’organizzazione e nella pianificazione della strategia stragista di Cosa Nostra. Accusa aberrante, respinta sempre con fermezza dal Cavaliere e da Dell'Utri. Oggi si apprende che la Procura di Firenze aveva chiesto l’archiviazione - senza rendere pubblica la notizia e il decreto di archiviazione che accoglieva la richiesta dei pm - lo scorso 15 gennaio. Sulla vicenda giudiziaria che finalmente si chiude sono innumerevoli i commenti della politica. Tra questi c'è da registrare anche il parere della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Silvio Berlusconi - prosegue Meloni - è stato il fondatore del centrodestra e per quattro volte presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stragi 1993, Meloni: "L'archiviazione spazza via trent'anni di sospetti infamanti"

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