Le accuse contro Dell'Utri e Berlusconi legate alle stragi del '93 sono state archiviate. La decisione è stata presa perché non sono stati trovati elementi concreti a supporto delle accuse. Non ci sono più indagini attive nei loro confronti riguardo a questi episodi. La vicenda si conclude con questa archiviazione, senza ulteriori sviluppi giudiziari contro i due.

Archiviate le accuse nei confronti del collaboratore di Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sulle stragi '93 di Firenze, Milano e Roma: "mancano elementi concreti" Nuovo definitivo risvolto per l’inchiesta della Dda fiorentina sullestragi di mafia del 1993a Firenze, Milano e Roma che vedeva coinvoltiSilvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri. Il gip del Tribunale di Firenze,Patrizia Martucci,ha disposto l’archiviazione delle accuse a carico diDell’Utri, indagato comepresunto mandante occulto delle stragi. Secondo il giudice, “mancano elementi concretisu contattirapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell’Utri, stretto collaboratore di Berlusconi”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Stragi ’93, archiviate accuse nei confronti di Dell’Utri e Berlusconi: ‘Mancano elementi concreti’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stragi del ’93, archiviate le accuse nei confronti di Dell’Utri e BerlusconiIl gip del Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse contro Marcello Dell’Utri, indagato per le stragi di mafia del 1993.

Archiviate le accuse nei confronti di Berlusconi e Dell'Utri per le stragi del '93Il gup del tribunale di Firenze ha deciso di archiviare il procedimento contro Marcello Dell'Utri, riguardante le accuse di essere uno dei mandanti...

Temi più discussi: Cuba, stop ai pagamenti con Visa e Mastercard sull'isola: tra due giorni si applicano le sanzioni Usa; Uccise la compagna, disposta libertà vigilata con obbligo di seguire le cure; Zelensky rivendica attacchi contro siti strategici in Russia: colpiti un terminal petrolifero a San Pietroburgo e alcune aziende militari; Tragedia sul viadotto dell’Indiano, 28enne travolto e ucciso: restano molti interrogativi.

Stragi di mafia del 1993, crolla nuovamente il teorema dei pm fiorentini: archiviate le accuse contro Dell’Utri (e Berlusconi), mancano elementi concreti su contatti/rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex premier e il suo braccio destro x.com

Archiviate le accuse nei confronti di Dell'Utri e Berlusconi per le stragi di mafia del '93 reddit

Stragi del ’93, archiviate le accuse nei confronti di Dell’Utri e BerlusconiIl gip del Tribunale di Firenze Patrizia Martucci ha disposto l’archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell’Utri, indagato nell’ambito dell’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle ... msn.com

Stragi del '93, archiviate le accuse nei confronti di Berlusconi e Dell'Utri. Marina: Mio padre tra protagonisti lotta a criminalità organizzataIl gip del Tribunale di Firenze Patrizia Martucci ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, ... msn.com