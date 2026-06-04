Dopo più di trent'anni di indagini e sei richieste di archiviazione, si conclude il caso riguardante i presunti contatti tra un ex senatore e i vertici mafiosi, in relazione alle stragi del 1993. Le autorità hanno stabilito che non ci sono prove sufficienti per dimostrare collegamenti diretti tra le figure coinvolte e l'organizzazione mafiosa. La decisione definitiva mette fine a un lungo iter giudiziario senza ulteriori sviluppi processuali.

Dopo oltre trent'anni di indagini e sei richieste di archiviazione, arriva un nuovo punto fermo nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993. Il gip del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato dalla Direzione distrettuale antimafia nell'ambito del filone investigativo che per anni ha cercato di accertare eventuali collegamenti tra la strategia stragista di Cosa Nostra e la nascita di Forza Italia. Nelle motivazioni del provvedimento, firmato il 15 gennaio, il giudice evidenzia come "mancano elementi concreti su contattirapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Stragi 1993, si chiude il caso Dell'Utri-Berlusconi: "Mancano prove di contatti con i vertici mafiosi"

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Stragi di mafia del 1993, accuse archiviate per Dell’Utri, “Mancano prove su connessioni con Cosa Nostra”Il gip del Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse contro Marcello Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sulle stragi di mafia del 1993.

Inchiesta sulle stragi di mafia del 1993: archiviate le accuse contro Dell’UtriIl giudice di Firenze ha disposto l’archiviazione delle accuse nei confronti di un imputato nell’ambito dell’inchiesta sulle stragi di mafia del 1993.

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Il gip del Tribunale di Firenze Patrizia Martucci ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice, mancano elementi con x.com

Archiviate le accuse nei confronti di Dell'Utri e Berlusconi per le stragi di mafia del '93 reddit

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