Un incendio in un distributore ha causato la morte di quattro migranti bruciati vivi su un minivan. L’unico superstite è riuscito a scappare dalle fiamme, mentre il caporale coinvolto nel fatto è scomparso subito dopo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle circostanze che hanno portato al rogo. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle modalità di fuga del sopravvissuto né sull’identità del caporale.

Come ha fatto l'unico superstite a sfuggire alle fiamme?. Chi è il caporale che è svanito subito dopo il delitto?. Perché i sopravvissuti hanno rifiutato la protezione delle istituzioni?. Quale legame esiste tra l'omicidio e lo sfruttamento agricolo?.? In Breve Ali Raza e Ahmed Safeer operavano come reclutatori per la raccolta fragole a Scanzano Jonico.. L'aggressione al distributore Ip di Roseto è avvenuta lunedì scorso alle ore 12:45.. Taj Mohammad Alamyar è l'unico superstite con ustioni di secondo grado dopo la fuga.. Il presunto caporale Hassan è svanito subito dopo il delitto avvenuto martedì notte.. Quattro migranti uccisi con il fuoco in un distributore sulla 106: indagini su caporalato e controllo del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strage sul minivan: 4 migranti bruciati vivi in un distributore

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