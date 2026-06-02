Due uomini pachistani sono stati fermati con l’accusa di aver ucciso quattro migranti pakistani ad Amendolara, nel Cosentino. Secondo quanto ricostruito, sono scesi da un minivan e hanno dato fuoco ai braccianti, che sono stati bruciati vivi. Un superstite è riuscito a scappare. La polizia ha arrestato i due sospettati, che avrebbero agito in modo coordinato. Indagini in corso per chiarire i dettagli dell’episodio.

Cosenza, 2 giugno 2026 – Due persone sono state sottoposte a fermo per l'omicidio di quattro migranti pakistani nel Cosentino. Su richiesta della Procura è stato emesso un fermo per omicidio plurimo e omicidio pluriaggravato nei confronti di due cittadini pachistani. Nella tarda mattinata di lunedì 1 giugno quattro cadaveri carbonizzati erano stati trovati in un minivan sulla statale 106 ad Amendolara (Cosenza), nel piazzale di una stazione di servizio. Secondo quanto e' emerso, nel minivan c'erano presumibilmente sette persone comprese le quattro vittime. Tra i sette un'altra persona sarebbe rimasta accerchiata dalle fiamme, ma avrebbe fatto in tempo a fuggire nonostante le ustioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Braccianti bruciati vivi ad Amendolara, fermati due pachistani: “Scesi dal minivan, hanno appiccato l’incendio”. Un superstite in fuga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Braccianti bruciati vivi in Calabria, i killer hanno bloccato le porte dell'auto

Notizie e thread social correlati

Due persone fermate per l’omicidio dei 4 braccianti pachistani nel Cosentino: “Li hanno bruciati vivi”Due cittadini pakistani sono stati fermati in relazione all’omicidio di quattro braccianti pachistani, avvenuto lunedì nel Cosentino.

Braccianti bruciati vivi in Calabria, i killer hanno bloccato le porte dell'auto e poi appiccato il fuoco. Fermate due personeDue cittadini pachistani sono stati fermati dalla Procura di Castrovillari con l'accusa di aver ucciso e bruciato vivi quattro braccianti come...

Temi più discussi: La strage dei braccianti pakistani, uccisi in auto e poi dati alle fiamme. Fermate due persone; Quattro migranti carbonizzati in un'auto in Calabria, sono stati uccisi; Cosenza, 4 cadaveri di migranti trovati in auto sulla statale 106. Si indaga per omicidio; Amendolara, la mattanza dei braccianti: uccisi e bruciati nel minivan.

Sono stati bruciati vivi i quattro braccianti agricoli pachistani uccisi ieri ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Quello che era un sospetto degli investigatori della Squadra mobile, è diventato certezza grazie ad un video dell'impianto di videosorveglianza d x.com

Braccianti bruciati vivi ad Amendolara, fermati due pachistani: Scesi dal minivan, hanno appiccato l’incendio. Un superstite in fugaCosenza, i due stranieri accusati di omicidio plurimo pluriaggravato: avrebbero cosparso il mezzo di benzina prima di darlo alle fiamme nel piazzale della stazione di servizio ... quotidiano.net

Braccianti bruciati vivi in Calabria, i killer hanno bloccato le porte dell'auto e poi appiccato il fuoco. Le immagini delle telecamereDue cittadini pachistani sono stati sottoposti a fermo della Procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti loro connazionali uccisi bruciati vivi ieri mattina ad ... ilmattino.it