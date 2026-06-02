Due uomini sono stati fermati in relazione alla morte di cinque persone in un incendio avvenuto all’interno di un minivan. L’unico sopravvissuto, che si trovava nel veicolo, ha dichiarato di aver chiesto il pagamento, ma è stato risposto con il fuoco. Secondo la sua testimonianza, i responsabili hanno dato fuoco al veicolo dopo aver rifiutato di pagare. Le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità dell’incendio.

La testimonianza dell’unico sopravvissuto potrebbe dare una svolta all’inchiesta sulla strage di Amendolara, fermati due uomini. Un viaggio che si è trasformato in una trappola mortale. Quattro lavoratori migranti morti carbonizzati all’interno di un minivan e un solo superstite che oggi racconta un possibile movente agghiacciante: avrebbero chiesto di essere pagati per il lavoro svolto nei campi e per questo sarebbero stati uccisi. È una delle ipotesi più inquietanti che emerge dall’inchiesta sulla strage avvenuta ad Amendolara, lungo la Statale 106 nel Cosentino, dove quattro persone hanno perso la vita in circostanze che gli investigatori definiscono compatibili con un vero e proprio quadruplice omicidio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bruciati vivi nel minivan, il superstite accusa: «Chiedevamo di essere pagati, ci hanno dato fuoco»

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